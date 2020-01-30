Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Раздоры «яблочников» лишают партию внятной программы на выборах-2021

Раздоры «яблочников» лишают партию внятной программы на выборах-2021

 Сотрудники ФБК не решаются сменить место работы из-за страха быть растоптанными в соцсетях

Сотрудники ФБК не решаются сменить место работы из-за страха быть растоптанными в соцсетях
Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

 Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 170 человек

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 170 человек

 Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе

Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе
Раздоры «яблочников» лишают партию внятной программы на выборах-2021

Раздоры «яблочников» лишают партию внятной программы на выборах-2021

 Сотрудники ФБК не решаются сменить место работы из-за страха быть растоптанными в соцсетях

Сотрудники ФБК не решаются сменить место работы из-за страха быть растоптанными в соцсетях
Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

Экс-министр юстиции Украины заявила о разделении украинских детей на три сорта

 Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 170 человек

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 170 человек

 Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе

Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе
4:02   30 Января 2020
Весь мир

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 170 человек

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 170 человек

Количество погибших при заражении коронавирусом в Китае увеличилось до 170 человек. Об этом сообщаеткомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Число зараженных увеличилось до 7711 человек. Первый случай  заражения зафиксирован в Тибете, который до последнего момента оставался единственным регионом, где не регистрировали случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом.

Ранее сообщалось о 5974 заболевших и 132 жертвах.

За прошедшие сутки власти Китая получили сведения о 1 737 новых случаях заболевания, а также зафиксировали 38 смертей (37 - Хубэй, один - Сычуань). За сутки из больниц выписались 124 человека.

Вспышка пневмонии началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй, находится в центральной части страны) в декабре. Ее возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...