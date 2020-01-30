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 Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе

Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе
3:47   30 Января 2020
Весь мир

Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе

Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в южной части сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

Израильские самолеты атаковали несколько объектов ХАМАС, в том числе подземную инфраструктуру и оружейные склады. Подчеркивается, что удар был нанесен в ответ на ракетный обстрел территории Израиля.

Также в сообщении военных подчеркивается, что ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в палестинском анклаве и за его пределами, а также за любую агрессию против израильтян.

В среду вечером израильские военные засекли пуск снаряда из сектора Газа на территорию Израиля. Сигналы тревоги прозвучали в киббуце Киссуфим, расположенном на юге страны.

Ранее сообщалось, что план американского президента Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию предполагает полное разоружение ХАМАС, а также контроль центральных властей Палестины над Газой.

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Автор: Олег Королев
#хамас #израиль

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