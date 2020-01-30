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Трамп заявил, что экс-советник Болтон мог привести к «шестой мировой войне»

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3:29   30 Января 2020
Весь мир

Трамп заявил, что экс-советник Болтон мог привести к «шестой мировой войне»

Трамп заявил, что экс-советник Болтон мог привести к «шестой мировой войне»

Американский президент Дональд Трамп выступил с резкой критикой своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что если бы он слушал Болтона, то сейчас США участвовали бы «в шестой мировой войне». Президент США отметил, что его предупреждали о методах экс-советника.

Он подчеркнул, что Болтон при работе в качестве советника президента допустил немало ошибок. В частности, Трамп отметил приверженность экс-советника «Ливийской модели» в ситуации по  вопросу северокорейского урегулирования.

Также Трамп выразил недоумение в связи с тем, что Болтон после ухода в отставку сразу написал «противную и неправдивую книгу».

Ранее СМИ сообщили, что в своих мемурах Болтон утверждает, что Трамп задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее политических услуг в виде расследования против Джо Байден. Данная версия совпадает с предположениями, на которых строится импичмент Трампу.

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Автор: Олег Королев
#трамп #болтон #импичмент

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