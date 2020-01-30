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 Тунис обеспокоен прибытием в Ливию завербованных Турцией боевиков

Тунис обеспокоен прибытием в Ливию завербованных Турцией боевиков
2:55   30 Января 2020
Весь мир

Тунис обеспокоен прибытием в Ливию завербованных Турцией боевиков

Тунис обеспокоен прибытием в Ливию завербованных Турцией боевиков

Тунис глубоко обеспокоен прибытием наемников из Сирии в Ливию, заявил постоянный представитель страны в ООН. Об этом сообщает Afrigatenews.

Дипломат выразил обеспокоенность тем фактом, что в Ливию прибывает все больше боевиков из Сирии, завербованных Турцией.

Ранее ФАН сообщал, что число сирийских боевиков, завербованных Турцией для отправки в Ливию, возросло до 4,4 тысячи. Анкара перебросила в Триполи 2,6 тысячи боевиков из Сирии, еще 1,8 тысяч готовятся к отправке в турецких лагерях.

Вербовка новых боевиков для отправки на помощью так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии осуществляется на территории Африна и в других населенных пунктах на северо-востоке Сирии. Переброшенные террористы массово гибнут в боях под Триполи.

Ранее возле посольства Турции в Тунисе произошла массовая акция протеста. Собравшиеся активисты потребовали от Анкары отказа от поддержки террористов ПНС. Выступающие требовали от Турции е втягивать Тунис в ливийский конфликт, используя территорию страны в качестве перевалочного пункта для боевиков.

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Автор: Олег Королев
#турция #ливия #ливан

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