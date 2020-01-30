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2:28   30 Января 2020
Весь мир

Представитель ЛНА призвал остановить вторжение Турции в Ливию

Представитель ЛНА призвал остановить вторжение Турции в Ливию

Международное сообщество должно предпринять меры для остановки вторжения Турции в Ливию. Об этом заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари.

В ходе пресс-конференции он напомнил, что после освобождения города Сирт ЛНА успешно контролирует большую часть страны, а так называемое Правительство национального согласия (ПНС) продолжает получать подкрепление от Турции в виде боевиков из Сирии.

Мисмари отметил, что на ливийском побережье присутствуют множество боевиков ИГ, «Аль-Каиды» и «Братьев-мусульман» (террористические организации, все три запрещены российским судом). Кроме того, около границы с Тунисом находятся группировки турецких и сирийских наемников

Представитель ЛНА оценил численность вывезенных из Сирии боевиков и турецких наемников в Сирии в более чем три тысячи человек.

Напомним, российский президент Владимир Путин ранее убедил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с целью деэскалации конфликта в Ливии не поддерживать ПНС. Ранее Турция осуществляла переброску на север Африки боевиков из Сирии.

Путин и Эрдоган после встречи призвали конфликтующие стороны к перемирию. Начиная с полуночи 12 января, на территории Ливии действует режим прекращения огня, ставший возможным благодаря авторитету российского лидера

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Автор: Олег Королев
#турция #ливия #лна #пнс ливии

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