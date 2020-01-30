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2:01   30 Января 2020
Весь мир

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 162 человек

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 162 человек

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 162. Об этом сообщает Комитет здравоохранения региона.

За прошедшие сутки в провинции, расположенной в центральной части Китая, было зарегистрировано 37 новых случаев смерти от нового коронавируса. Также подтверждено 1032 новых случаев заболевания. За сутки из больниц были выписаны десять человек.

Вспышка пневмонии в городе Ухань, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, началась в конце минувшего месяца. Случаи заражения за пределами материковой части КНР были зарегистрированы в Макао, Гонконге и Тайване. Также выявлены зараженные в США, Канаде, Австралии, Германии, Франции, Сингапуре, Южной Корее, Японии, Таиланде, Вьетнаме и Малайзии.

Ранее сообщалось, что исследователи из Уханьского института вирусологии академии наук Китая выделили лекарственное вещество, которое на клеточном уровне способно эффективно сдерживать коронавирус.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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