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Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

 МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 162 человек

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1:45   30 Января 2020
Ближнее зарубежье

Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

Дочерняя компания украинского «Нафтогаза» «Укргазодобыча» заявила об истощении пяти важных газовых месторождений Украины на 79-90 процентов.

На своей странице в Facebook газодобывающая компания сообщила об уровне истощенности месторождений. Так, Западно-Крестищенское истощено на 90 процентов, Шебелинское — на 89, Мелеховское и Ефремовское — на 82, Яблуновское - на 79.

Отмечается, что на данный момент инвестируются средства в поиск новых ресурсов на Украине. По информации компании, за минувший год были открыты три новых месторождения на 2,15 миллиарда кубометров газа.

Накануне сообщалось, что «Нафтогаз Украины» заявил о риске прекращения газоснабжения со 1 февраля 37 производителей тепла, которые не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках постановления о спецобязательствах. Без отопления могут остаться около тридцати городов.

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Автор: Олег Королев
#украина #газ #нафтогаз

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