Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Раздоры «яблочников» лишают партию внятной программы на выборах-2021

Раздоры «яблочников» лишают партию внятной программы на выборах-2021

 Сотрудники ФБК не решаются сменить место работы из-за страха быть растоптанными в соцсетях

Сотрудники ФБК не решаются сменить место работы из-за страха быть растоптанными в соцсетях
Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

 МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 162 человек

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 162 человек

 Российские военные полицейские вернулись в Ингушетию из Сирии

Российские военные полицейские вернулись в Ингушетию из Сирии
Раздоры «яблочников» лишают партию внятной программы на выборах-2021

Раздоры «яблочников» лишают партию внятной программы на выборах-2021

 Сотрудники ФБК не решаются сменить место работы из-за страха быть растоптанными в соцсетях

Сотрудники ФБК не решаются сменить место работы из-за страха быть растоптанными в соцсетях
Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

 МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 162 человек

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 162 человек

 Российские военные полицейские вернулись в Ингушетию из Сирии

Российские военные полицейские вернулись в Ингушетию из Сирии
1:21   30 Января 2020
Весь мир

Российские военные полицейские вернулись в Ингушетию из Сирии

Российские военные полицейские вернулись в Ингушетию из Сирии

Батальон российской военной полиции вернулся из Сирии в Ингушетию после выполнения миротворческой миссии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В сообщении отмечается, что батальон военной полиции ЮВО, который выполнял военную миссию в САР в течение трех месяцев, вернулся в пункт постоянной дислокации в Ингушетии. После успешного выполнения спецзадач, около 300 военнослужащих были доставлены самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКСРФ на военный аэродром в Северной Осетии.

Военная полиция обеспечивала безопасность при проведении совместных с военными медиками гуманитарных акций, а также российско-турецкого военного патруля на севере Сирии.

Отмечается, что военные также выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали безопасность и правопорядок в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение медицинских и продовольственных гуманитарных колонн. Военнослужащие батальона в полном объеме выполнили поставленные задачи, не понеся потерь.

В сельском поселении Троицкое в Ингушетии пройдет 31 января чествование военных. В торжественном мероприятии примут участие представители главного управления военной полиции МО РФ, руководство 58-й общевойсковой армии, а также жители республики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #российская военная полиция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...