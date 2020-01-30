Российские военные полицейские вернулись в Ингушетию из Сирии

Батальон российской военной полиции вернулся из Сирии в Ингушетию после выполнения миротворческой миссии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В сообщении отмечается, что батальон военной полиции ЮВО, который выполнял военную миссию в САР в течение трех месяцев, вернулся в пункт постоянной дислокации в Ингушетии. После успешного выполнения спецзадач, около 300 военнослужащих были доставлены самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКСРФ на военный аэродром в Северной Осетии.

Военная полиция обеспечивала безопасность при проведении совместных с военными медиками гуманитарных акций, а также российско-турецкого военного патруля на севере Сирии.

Отмечается, что военные также выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали безопасность и правопорядок в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение медицинских и продовольственных гуманитарных колонн. Военнослужащие батальона в полном объеме выполнили поставленные задачи, не понеся потерь.

В сельском поселении Троицкое в Ингушетии пройдет 31 января чествование военных. В торжественном мероприятии примут участие представители главного управления военной полиции МО РФ, руководство 58-й общевойсковой армии, а также жители республики.