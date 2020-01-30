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Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

 МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 162 человек

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1:05   30 Января 2020
Весь мир

Небензя предупредил СБ ООН о подготовке боевиками новой провокации с химоружием в Сирии

Небензя предупредил СБ ООН о подготовке боевиками новой провокации с химоружием в Сирии

Террористы вынашивают новые планы о организации постановок, которые якобы подтвердят применение химоружия в Сирии. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Выступая на заседании Совбеза ООН по Сирии, он отметил, что российские дипломаты хотели бы обратить внимание на ноты постпредства САР при ООН, а также сообщения средств массовой информации касательно вынашиваемых террористами планов по организации в Сирии очередных провокаций, в том числе постановок применение химического оружия.

Небензя отметил, что российская сторона считает поступившие сигналы крайне тревожными. Он подчеркнул, что хорошо известно, что подобные постановки используются в политических целях.

Телеканал Ikhbariya со ссылкой на военный источник ранее сообщал, что незаконные вооруженные группировки готовят постановочные атаки с применением химического оружия в провинциях Алеппо и Идлиб

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Автор: Олег Королев
#сирия #оон #химатаки #небензя

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