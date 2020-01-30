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 Сотрудники ФБК не решаются сменить место работы из-за страха быть растоптанными в соцсетях

Сотрудники ФБК не решаются сменить место работы из-за страха быть растоптанными в соцсетях
Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены

 МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 162 человек

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 162 человек

 Российские военные полицейские вернулись в Ингушетию из Сирии

Российские военные полицейские вернулись в Ингушетию из Сирии
0:49   30 Января 2020
Медиа

МО РФ опубликовало видео из сирийского города Маарет ан-Нууман после бегства боевиков

МО РФ опубликовало видео из сирийского города Маарет ан-Нууман после бегства боевиков

Минобороны РФ публикует кадры публикует кадры освобожденного от боевиков сирийского города Маарет ан-Нуума (провинция Идлиб). Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На территории Идлибской зоны деэскалации под контроль правительства вернулись 27 населенных пунктов. Дамаском предпринимаются попытки скорейшего возвращения мирных граждан к нормальной жизни

Власти Сирии организовали патрулирование города подразделениями правоохранительных органов для обеспечения законности и правопорядка, а также сохранения в неприкосновенности собственности граждан.

Обстрелы со стороны армии САР осуществлялись исключительно по скоплениям, позициям и технике боевиков. Удары наносились предельно точно, мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Данный факт были вынуждены признать даже такие ангажированные неправительственные организации, как «Сирийская обсерватория по правам человека».

За прошедшие сутки медики Минобороны РФ помогли 196 сирийским гражданам.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб

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