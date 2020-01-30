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0:27   30 Января 2020
Весь мир

Роухани назвал «сделку века» Трампа самым отвратительным планом

Роухани назвал «сделку века» Трампа самым отвратительным планом

Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал озвученный американским лидером Дональдом Трмпом план урегулирования палестино-израильского конфликта, так называемую «сделку века».

Свое мнение иранский лидер высказал в своем микроблоге Twitter, призвав прекратить эти глупые попытки.

«Хватит этих глупых попыток. Это самая омерзительная сделка века», — написал Роухани.

Напомним, ранее президент Ирана назвал нынешнее правительство США во главе с президентом страны Дональдом Трампом худшим за всю американскую историю. По его словам, никто раньше не мог и предположить, что власти США займутся поддержкой терроризма, мошенничеством и созданием проблем всему миру, включая своих союзников и собственных граждан.

 

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Автор: Александр Люблинский
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