Роухани назвал «сделку века» Трампа самым отвратительным планом

Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал озвученный американским лидером Дональдом Трмпом план урегулирования палестино-израильского конфликта, так называемую «сделку века».

Свое мнение иранский лидер высказал в своем микроблоге Twitter, призвав прекратить эти глупые попытки.

Напомним, ранее президент Ирана назвал нынешнее правительство США во главе с президентом страны Дональдом Трампом худшим за всю американскую историю. По его словам, никто раньше не мог и предположить, что власти США займутся поддержкой терроризма, мошенничеством и созданием проблем всему миру, включая своих союзников и собственных граждан.

Enough of these foolish attempts. The Most Despicable Plan of the Century.#DespicablePlan