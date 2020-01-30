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 Омбудсмен Москалькова прокомментировала помилование израильтянки Иссахар

Омбудсмен Москалькова прокомментировала помилование израильтянки Иссахар
0:27   30 Января 2020
Весь мир

Омбудсмен Москалькова прокомментировала помилование израильтянки Иссахар

Омбудсмен Москалькова прокомментировала помилование израильтянки Иссахар

Помилование президентом РФ Владимиром Путиным осужденной за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар можно считать миссией гуманизма. Такое мнение выразила РИА «Новости» уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Москалькова отметила, что она в восторге от данного события. По ее словам, данная миссия «милосердия и гуманизма» будет крайне важна для человека.

Российский омбудсмен также напомнила, что ранее посещала израильтянку, когда она находилась в колонии, а также обращалась в соответствующие органы с просьбой, чтобы матери разрешили с Иссахар контакт.

Москалькова подчеркнула, что обнаруженные у израильтянки наркотики не были включены в оборот на территории РФ, и никто от деятельности Иссахар не пострадал.

Ранее Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. В своем ходатайстве она частично признала свою вину. Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посчитала целесообразным применение помилования в отношении Иссахар.

Израильтянку осудили на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Она была задержана в апреле минувшего года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево - девушка направлялась из Дели в Тель-Авив. У Иссахар нашли около десяти граммов гашиша - по ее словам, наркотик она везла для личных целей.

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Автор: Олег Королев
#израиль #москалькова

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