ЦПВС сообщил о 47 нарушениях режима перемирия в Идлибской зоне деэскалации

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщает о продолжении в Идлибской зоне деэскалации боестолкновений, развязанных террористической группировкой «Хайат Тахрир Аш-Шам» и подконтрольными ей вооруженными формированиями.

Об этом вечером в среду сообщает на своем сайте министерство обороны РФ.

Как отмечается, за последние сутки в Сирии зафиксировано 47 случаев нарушения режима прекращения огня. Во всех случаях нарушения были совершены боевиками, которые обстреляли десятки населенных пунктов в провинциях Идлиб, Латакия и Хама.

Как отмечается, в результате обстрелов, которым боевики регулярно подвергают населенные пункты и позиции правительственных войск, в Сирии с 9 января 2020 года погибли 211 сирийских военнослужащих, а более 300 получили ранения. При этом среди гражданского населения в результате обстрелов со стороны бандформирований погиб 121 человек и 254 мирных жителя были ранены.

Командование САА в ответ на агрессию террористов приняло решение о контрнаступлении на экстремистские группировки, которые находятся на западных окраинах города Алеппо, а также в районе городов Серакаб и Маарет-эн-Нуман в провинции Идлиб. Как отмечается, сирийская армия вела огонь исключительно по скоплениям боевиков, их позициям и военной технике, нанося удары предельно точно и избирательно. Объекты гражданской инфраструктуры и мирные жители в ходе контрнаступления САА не пострадали, этот факт признает даже такая ангажированная западом неправительственная организация как «Сирийская обсерватория по правам человека».

Гражданское население могло покинуть территории, подконтрольные бандформированиям, по трем гуманитарным коридорам, пункты пропуска которых находятся в населенном пункте Эль-Хадер в провинции Алеппо, Абу-эд-Духур в Идлибе и Хабит в Хаме и работают в круглосуточном режиме.

С 13 по 16 января 2020 года гуманитарными коридорами воспользовались 1490 мирных сирийцев, после чего вывод гражданского населения был прекращен из-за регулярных обстрелов боевиками пунктов пропуска, а также из-за угроз физической расправы со стороны террористов.

Как отмечается боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» жестоко подавляли многочисленные акции протеста мирных жителей на подконтрольной им территории, а также всеми силами притесняли гражданское население, лишая людей даже продуктов питания.

На территориях, которые сирийская армия освободила от незаконных бандформирований, правительство страны старается создавать условия для налаживания мирной жизни. Например, в отбитом у боевиков городе Маарет-эн-Нуман местные власти совместно с ЦПВС организовали подвоз местному населению продуктов питания, средств обогрева и других предметов первой необходимости.

К 29 января 2020 года под контроль правительственных сил в Идлибской зоне деэскалации перешло 27 населенных пунктов, в которых власти также прикладывают усилия для налаживания мирной жизни, обеспечения правопорядка и законности. В эти районы, как отмечается, готовы вернуться от 30 до 50 тысяч внутренних переселенцев, которые ранее покинули свои дома спасаясь от произвола террористов. Еще около 80 тысяч беженцев выразили желание вернуться в районы, которые были освобождены от боевиков минувшим летом, и где постепенно восстанавливается необходимая гражданская инфраструктура.

Россия со своей стороны оказывает посильную помощь в восстановлении мирной жизни в Сирии. За последние сутки медицинские специалисты Минобороны РФ оказали медицинскую помощь 196 мирным жителям в городе Кобани в провинции Алеппо, и в городе Камишлия в провинции Хасеке.