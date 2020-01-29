ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации РФ в полном объеме

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.

Напомним, накануне глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что в среду на пленарном заседании по рекомендации комитета ПАСЕ по мониторингу будет обсуждаться вопрос ратификации полномочий делегации РФ.

При этом Толстой отметил, что российская делегация покинет ПАСЕ в том случае, если ее полномочия будут ограничены.