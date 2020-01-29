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ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации РФ в полном объеме

ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации РФ в полном объеме

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22:35   29 Января 2020
Весь мир

ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации РФ в полном объеме

ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации РФ в полном объеме

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.

Напомним, накануне глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что в среду на пленарном заседании по рекомендации комитета ПАСЕ по мониторингу будет обсуждаться вопрос ратификации полномочий делегации РФ.

При этом Толстой отметил, что российская делегация покинет ПАСЕ в том случае, если ее полномочия будут ограничены.

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Автор: Александр Люблинский
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