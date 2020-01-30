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Малькевич в открытом письме призвал Сарраджа освободить похищенных российских социологов
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 Малькевич в открытом письме призвал Сарраджа освободить похищенных российских социологов

Малькевич в открытом письме призвал Сарраджа освободить похищенных российских социологов
22:51   30 Января 2020
Весь мир

Малькевич в открытом письме призвал Сарраджа освободить похищенных российских социологов

Малькевич в открытом письме призвал Сарраджа освободить похищенных российских социологов

Возглавляющий так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж должен освободить похищенных в мае 2019 года в Триполи российских социологов, как прописано в соглашениях берлинской международной конференции. Такое требование содержится в открытом письме главы глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, адресованном Сарраджу.

Граждане РФ Максим Шугалей и Самер Суэйфан в начале 2019 года на законных основаниях проводили открытое социологические исследования в Ливии. В мае на дом, где жили Шугалей и Суэйфан, напали, россиян увезли в неизвестном направлении. Позднее выяснилось, что таким образом социологов «задержали», однако до сих пор им не предъявлено никакого обвинения.

Шугалей и Суэйфан находятся в неофициальной тюрьме «Митига». Она контролируется бандитской группировкой RADA, члены которой не раз фигурировали в докладах ООН о похищениях, пытках, продажах людей на органы в Ливии. При этом RADA входит в состав «МВД» ПНС Ливии. А ее главарь -  Абд аль-Рауф Кара – известный террорист.

За полгода у Шугалею и Суэйфану лишь раз допустили адвоката, который зафиксировал  их плохое физическое состояние.  

В своем письме Малькевич акцентирует внимание, что Саррадж подтвердил приверженность положениям итогового коммюнике международной конференции по Ливии, которая состоялась в Берлине 19 января. В частности, 45 пункт этого документа гласит: все незаконно удерживаемые узники должны быть освобождены. Согласившись с решением участников берлинской конференции, глава марионеточного правительства обязан освободить россиян из тюрьмы.

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Автор: Григорий Тарасенко
#политика #весь мир #малькевич #саррадж #пнс ливии

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