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22:01   29 Января 2020
Весь мир

Голикова заявила об ограничении железнодорожного сообщения с Китаем с 31 января

Голикова заявила об ограничении железнодорожного сообщения с Китаем с 31 января

Россия ограничит железное сообщение с Китаем поездом «Москва — Пекин» с 31 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в РФ.

«По решению оперативного штаба мы с нуля часов 31 числа (января — ред.), то есть с четверга на пятницу ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту Москва-Пекин, Пекин-Москва», — сказала она журналистам.

Вице-премьер добавила, что пешеходные и автомобильные границы с КНР в Амурской и Еврейской автономной областях, а также Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях будут закрыты. Решение о режиме полетов в Китай примут не раньше пятницы.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 6078, а умерли от вируса 132 человека. Болезнь успела распространиться в 14 стран, в том числе в США, Канаду, Японию и другие. В России пока не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #вирус #китай #кнр #голикова

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