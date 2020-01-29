Сотрудники ФБК не решаются сменить место работы из-за страха быть растоптанными в соцсетях

Сотрудники так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) Алексея Навального недовольны условиями работы в Фонде и руководителем. О жалобах бывших и действующих сотрудников ФБК рассказал экс-юрист организации Виталий Серуканов.

По словам Серуканова, многие сотрудники Фонда жалуются ему на условия работы и методы руководства Навального. Особенно недовольны условиями труда сотрудники из регионов.

«Жалуются на то, что там скотское отношение. Регионы, как правило, жалуются на то, что федеральный центр Навального не реагирует на их просьбы, игнорирует какие-то пожелания и работать из-за этого сложно», — объяснил Серуканов в беседе с ФАН.

Серуканов утверждает, что жалуются не только на условия, но и на стиль руководства самого Навального. При этом многие не решаются сменить место работы из-за страха последующего давления на них со стороны руководства.

«Таких людей уже десятки. Одни говорят, что их жизнь сломана, другие — что Алексей их просто использовал и что это все просто самообман. Они просто боятся, они не могут сказать этого Навальному. Людьми управляет страх. Страх, что они будут просто растоптаны в соцсетях», — отметил Серуканов.

Серуканов отметил, что Навальный не принимает никакой критики и в организации запрещено задавать неудобные вопросы о финансировании и самом руководстве. Десятки недовольных заявлений от бывших сотрудников ФБК показывают, что Навальный не преследует никакие благие цели и не борется с коррупцией, а лишь использует рабочую силу с своих личных целях.