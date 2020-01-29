Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование гражданки Израиля Наамы Иссахим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил российского лидера Владимира Путина, который ранее в среду подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссасхар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба израильского премьер-министра, отмечая, что Нетаньяху поблагодарил «своего друга президента Путина» за помилование гражданки Израиля.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о помиловании Иссасхар, приведя текст указа, подписанного президентом России.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в документе, который вступил в силу в момент подписания.

Напомним, израильтянку Нааму Иссасхар задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, где она находилась по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки таможенники нашли почти десять граммов гашиша, который, как она пояснила, она везла для личного употребления, а не с целью продажи.

На прошлой неделе с президентом РФ Владимиром Путиным, который посетил Израиль для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря Освенцим Красной армией, встретилась мать Наамы – Яффа Иссасхар, которая попросила российского лидера помочь в возвращении домой ее дочери, которая была осуждена на 7,5 лет колонии. Путин пообещал женщине, что «все будет хорошо». Сама девушка подала президенту РФ прошение о помиловании, в котором частично признала свою вину.