Турция продолжает поставлять наемников из Сирии так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, несмотря на действующий режим тишины. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил Турцию за противозаконные действия.

Как сообщает ФАН, Макрон заявил после встречи с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом, что в последние дни Франция зафиксировала несколько турецких судов, переправляющих сирийских боевиков в Ливию. Макрон осудил Турцию за пренебрежение мирными инициативами, принятыми на конференции в Берлине.

Кроме того, президент Франции поддерживает Грецию и Крит в защите суверенитета стран, поэтому решительно осуждает Анкару за подписание незаконных соглашений о морских границах с главой ПНС Файезом Сарраджем.

Несмотря на приверженность сохранению мира в Ливии, которую Турция официально подтвердила на конференции в Берлине, Анкара продолжает поставлять боевикам ПНС бойцов и оружие, рискуя подорвать режим прекращения огня и расшатать ситуацию в Ливии.

С 12 января в Ливии действует режим прекращения огня. 13 января в Москве прошли переговоры, где стороны закрепили режим тишины на бессрочной основе. В берлинской конференции по Ливии 19 января приняли участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.

Вместе с тем, на территории Триполи подконтрольные ПНС сирийские боевики продолжают устраивать беспорядки, несмотря на действующее перемирие. Они нападают на мирных жителей, грабя их дома, захватывая автомобили. Кроме того, согласно Схиратским соглашениям, срок правления ПНС истек еще в 2018 году и с тех пор «правительство» больше не является легитимным.