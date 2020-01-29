Раздоры «яблочников» лишают партию внятной программы на выборах-2021

Члены московского «Яблока» не довольны своим руководством, а потому требуют его переизбрать. Внутрипартийные разногласия рискуют привести к расколу, поскольку ставят под сомнение правомочность выбора на должность федерального руководителя демократической партии - Николая Рыбакова.

Из-за чего «Яблоко» разделилось на две части

В ноябре прошлого года в столичном отделении «Яблока» прошла не совсем обычная конференция. Планировалась она как рядовой съезд, однако в последний момент помимо управленческих вопросов на ней решили провести выборы председателя. На главный пост структурного подразделения претендовали 15 кандидатов. Победу одержал зампред федерального председателя - Сергей Иваненко, за которого отдали голос 56% делегатов.

Почти два месяца«яблочники» были довольны Иваненко: отделение работало в штатном режиме. Однако 29 января «Ведомости» сообщили, что московское «Яблоко» хочет оспорить прошлогодние выборы.

Проблема состоит в том, что о выборе председателя стало известно в последний момент и «первички» не были уведомлены, что именно на этой конференции будут избирать руководство. При этом на голосовании было «внеквотных» - то есть не выбиравшихся делегатов. По мнению некоторых «яблочников», это стало лазейкой, чтобы в голосовании приняли участие уже согласованные кандидатуры.

Что думает руководство

Депутат Мосгордумы и экс-председатель московского регионального отделения партии Сергей Митрохин рассказал «Политике Сегодня», что ему о «революции», которую затеяли его коллеги по партии, ничего не известно.

«Мне ничего об этом неизвестно. Процедура такая предусмотрена уставом, поэтому мухлежа в этом я никакого не вижу. Люди, которые пишут об этом, немножко не в курсе наших процедур, нашего устава - я считаю, что эти люди не в ту партию попали. У них совершенно другие взгляды, другая идеология, как видим, сейчас другие представления об уставе», — говорит Митрохин.

Политик добавил, что обвинения в возможной фальсификации выборов ему не понятны. При этом все претензии к ноябрьским выборам будут рассмотрены.

Член федерального политкомитета «Яблока» и бывший ее председатель Эмилия Слабунова, которую сменил на посту Николай Рыбаков, рассказала нашему корреспонденту, что ее коллеги по партии должны сначала добиться всеобщего партийного собрания, чтобы их претензии были рассмотрены.

При этом нарушений в проведении ноябрьских выборов Слабунова не видит. Все прошло по партийному уставу, а потому никакого политического ущерба партия получить не должна.

«Партия никакого политического ущерба не получит. Наоборот, это очень хорошо характеризует партию как демократическую, в которой существуют разные взгляды. Есть процедуры, которые позволяют всем высказать свою позицию. Найти компромиссное решение», — говорит Слабунова.

Слово политолога

Тем не менее, на партийную репутацию все-таки удар изнутри может быть нанесен. И снова дело в уставе: согласно статье 10.9, если назначение Сергея Иваненко удастся обжаловать, московское отделение остановит свою работу.

Но вопрос в другом – все ли признают решения нынешнего председателя «Яблока» неправомерными и повлияет ли это на легитимность представительства Москвы на Съезде партии в декабре, где выбирался федеральный глава партии Николай Рыбаков?

Интересно, что после избрания Рыбакова член партии Максим Кац в комментарии журналистам дал понять, что выборы Рыбакова срежиссированы заранее: аппарат партии принял решение сменить Слабунову на Рыбакова.

«Опять очередной раскол у них. <…> Я думал уже что у них там все давно зачищено, успокоено и царит мертвящая партийная дисциплина. А тут нет. Оказывается, какая-то движуха. Прямо даже интересно. На самом деле им сейчас не время выяснять отношения относительно руководства партии», — считает исполнительный директор центра политического анализа Вячеслав Данилов.

Было бы целесообразнее, на взгляд политолога, затеять «революцию» уже после голосования по поправкам в Конституцию и после 2024 года, когда заканчивается электоральный цикл. А сейчас неплохо бы иметь какую-то уже сложившуюся стратегию и партийную дисциплину.

«Эти скандалы ведут к тому, что партия может пропустить важный ход. Они могут войти в избирательный цикл без программы, без людей и только со своими скандалами. Для меня честно, сложившееся ситуация крайне удивительна», — считает Данилов.

По его словам, с одной стороны – это симптом того, что региональное отделение живо. Однако огорчает тот факт, что федеральное руководство не может навести порядок в партии.

«Это вызывает некоторое недоумение у меня как наблюдателя со стороны. И даже как человека, который когда-то за эту партию голосовал», — отметил политолог.

Данилов пожелал «не расколоться» руководству партии и московскому отделению, заметив, что времена расколов порождают одиозные политические фигуры, вроде господина Навального, заключил Данилов.