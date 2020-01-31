Саррадж окажется под мировым общественным давлением из-за ареста россиян

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0:34   31 Января 2020
Весь мир

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Главе так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу не удастся проигнорировать открытое письмо главы  Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, в котором он требует освободить похищенных в Ливии россиян. 

Письмо с требованием выпустить из ливийской тюрьмы российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, было опубликовано и в зарубежных СМИ, в частности  — в The Washington Post.  

В документе Малькевич напомнил лидеру ПНС Ливии, что он обязался выполнять коммюнике, принятое по итогам берлинской международной конференции по Ливии. В частности, пункт №45 предусматривает освобождение незаконно удерживаемых заключенных.  

«Просто «отвертеться» и выкинуть его (письмо – Прим. ФАН) в корзину невозможно именно потому, что в этот раз все составлено юридически безупречно. То есть мы не воздеваем руки к небу, не заламываем их, а указываем на то самое знаменитое берлинское коммюнике, которое было всеми сторонами согласовано. Этот документ с одной стороны «подпирается плечами» ООН, с другой – Германией, а я исхожу из того, что все стороны его обсуждали. Саррадж вязл на себя обязательства безусловно следовать всем положениям этого документа. Соответственно, он обязан дать какой-то ответ. Пусть попробует сказать: «Нет, я плевать хотел на этот пункт». Это будет даже любопытно», — сказал Малькевич.

Если Саррадж так и не освободит россиян после международной огласки письма, развернется кампания по мировому общественному давлению на Ливию. Глава ПНС показывает, что ему наплевать не только на Россию, но и на Меркель, и на «всю остальную публику, перед которой лебезит».

«При этом в глазах всего цивилизованного мира Саррадж будет выглядеть именно тем, кем мы его и считаем — пособником террористов и ширмой, за которой боевики и полевые командиры в Ливии творят свои грязные дела», — отметил член Общественной палаты РФ.

Александр Малькевич добавил, что на выполнение требований российской стороны у Сарраджа остается мало времени - в марте начинается сессия по правам человека ООН в Женеве. Глава ФЗНЦ направил письма также в адрес генсека ООН Гуттериша. 

Саррадж окажется под мировым общественным давлением из-за ареста россиян

Сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан в начале 2019 года проводили официально согласованное социсследование  в Ливии. В мае на дом, в котором они жили, напали. Социологов увезли в неизвестном направлении. Позднее выяснилось, что их содержат в тюрьме «Митига» без предъявления каких-либо обвинений.

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Автор: Григорий Тарасенко
#общество #весь мир #малькевич #саррадж #пнс ливии

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