Таблички с надписью «Здесь живет герой» установят на всех домах ветеранов в Петербурге

Детский районный конкурс «Здесь живет герой» завершился 29 января в Петербурге. Выполненные победителями конкурса таблички с надписью «Здесь живет герой» установят на всех домах города, где живут ветераны Великой Отечественной войны.

Депутат Госдумы VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов рассказал «Невским новостям», что хотел бы распространить такую акцию на другие города России.

«Сегодня акцию при поддержке администрации провела школа искусств Красносельского района, в будущем каждый муниципалитет, каждый район могут включиться в этот проект», — заявил Вострецов.

По словам депутата, патриотическое движение набирает силу в стране. В подтверждение своих слов он напомнил о многомиллионных колоннах «Бессмертного полка», об акции «Свеча памяти». При этом Вострецов отметил, что зачастую никто и не знает о ветеранах, живущих в многоквартирных городах мегаполисов, именно поэтому от хотел бы отметить дома, где живут герои войны.

«Раньше, в советское время, на домах ветеранов висели красные звездочки. Когда существовало тимуровское движение, октябрятское движение, ребята приходили в гости и помогали ветеранам. И пусть сегодня эти движения ушли в прошлое, мы чтим и уважаем подвиг героев», – сказал Вострецов.

Депутат призвал присоединиться к акции другие населенные пункты в стране, привлечь к этому детей.

«Я хочу обратиться к коллегам в Госдуме, чтобы в рамках празднования 75-летия ВОВ на каждом доме, где проживает ветеран, появилась такая табличка. Каждый муниципалитет, каждый район может провести подобный конкурс у себя. Можно вовлечь в этот процесс детей, ведь у них все проходит через сердце», — подытожил Вострецов.

Депутат подчеркнул, что ветераны – это гордость нашей страны, их должны знать в лицо. Кроме того, внимание к участникам Великой Отечественной войны сплотит людей, уверен Вострецов.