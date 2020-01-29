Президент РФ Владимир Путин подписал прошение о помиловании осужденной за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссасхар, сообщили на сайте Кремля.

«Помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», – говорится в сообщении.

11 октября 2019 года Химкинский городской суд приговорил израильтянку к семи с половиной годам тюрьмы за перевоз за хранение и контрабанду наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне Шереметьево, при ней было почти 10 граммов гашиша. Девушка утверждает, что перевозила наркотики в личных целях.

Ранее Иссасхар попросила президента России о помиловании.