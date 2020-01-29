Решение президента РФ Владимира Путина снять с должности главу Чувашской Республики Михаила Игнатенко в связи с утратой доверия показало чиновникам, что хамское отношение к людям недопустимо, считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Это абсолютно знаковое решение, демонстрация абсолютно всем чиновникам любого уровня, что хамски относиться к людям и публично так себя вести с кем угодно — с офицерами, пенсионерами, любыми рядовыми гражданами — недопустимо», — сказала эксперт.

По словам Федоровой, Путин не раз указывал, что чиновники должны вести себя с гражданами «максимально корректно». Федорова выразила удивление поведению, которое позволил себе Игнатьев, игнорируя высказывание президента РФ.

«Это абсолютный маркер не только для глав регионов. Мне кажется, сейчас должен к этому прислушаться в принципе любой чиновник. Имеющий уши да услышит», — добавила эксперт.

Ранее в сеть попало видео, на котором Игнатьев высоко держит ключи от новой пожарной машины и сотрудник МЧС вынужден подпрыгивать за ними. Жена Игнатьева назвала инцидент с участием ее мужа и сотрудника МЧС «ерундой» и заявила, что политик знаком с этим сотрудником и это была просто дружеская шутка.

29 января 2020 года президент освободил Игнатьева от должности «в связи с утратой доверия». Врио главы республики назначен Олег Николаев, ранее он возглавлял комитет Госдумы по делам национальностей.