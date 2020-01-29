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19:37   29 Января 2020
Россия

Коронавирус ненадолго снизит поток китайских туристов в РФ

Коронавирус ненадолго снизит поток китайских туристов в РФ

Китайцы занимают первое место среди всех туристов, приезжающих в Россию. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил глава комитета по гостиничному бизнесу московской «Деловой России» Дмитрий Шлопак. По его словам, сокращение потока китайских туристов в РФ, конечно, скажется на прибыли хостелов и гостиниц.

«Но сейчас не сезон, огромного наплыва, как летом, нет. Я не думаю, что запрет продлится до начала активного сезона, и не вижу причин переживать отелям и хостелам», — добавил Дмитрий Шлопак.

Коронавирус ненадолго снизит поток китайских туристов в РФ

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин согласился с коллегой и добавил, что потери от сокращения потока китайских туристов в РФ будут, но не критичные. По его словам, Россию посещают и другие иностранные гости, а не только туристы из Китая.

«Поток нужно диверсифицировать до нормализации ситуации с коронавирусом», — считает Юрий Барзыкин.

В конце декабря 2019 года китайский город Ухань захватила пневмония, вызванная коронавирусом (2019-nCoV). Руководство КНР решило временно не организовывать туры за рубеж.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #китай #общество #коронавирус

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