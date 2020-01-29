Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич разоблачил фейковый приказ Минздрава, в котором крепкие алкогольные напитки называются профилактикой коронавируса.

В Сети распространился документ, выданный за официальный приказ Минздрава. В нем говорится о том, что необходимо «утвердить ежесуточную норму потребления крепких алкогольных напитков (охлажденная водка, коньяк не менее пяти звезд, односолодовый виски импортного производства, а также другие импортные аналоги не менее 40 процентов крепости) для всех граждан Российской Федерации мужского пола от 18 до 75 лет на уровне от 250 мл до 1000 мл».

Малькевич обратил внимание на то, что документ подписан якобы Вероникой Скворцовой 24 января, но в это время новым министром уже был назначен Михаил Мурашко.