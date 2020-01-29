Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Астраханец с крестом на груди спас пса из ледяной воды

Астраханец с крестом на груди спас пса из ледяной воды

 Коронавирус ненадолго снизит поток китайских туристов в РФ

Коронавирус ненадолго снизит поток китайских туристов в РФ
МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Трамп заявил, что американцы всех политических убеждений устали от демократов

Трамп заявил, что американцы всех политических убеждений устали от демократов

 Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Финляндии

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Финляндии
Астраханец с крестом на груди спас пса из ледяной воды

Астраханец с крестом на груди спас пса из ледяной воды

 Коронавирус ненадолго снизит поток китайских туристов в РФ

Коронавирус ненадолго снизит поток китайских туристов в РФ
МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Трамп заявил, что американцы всех политических убеждений устали от демократов

Трамп заявил, что американцы всех политических убеждений устали от демократов

 Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Финляндии

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Финляндии
19:32   29 Января 2020
Весь мир

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Финляндии

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Финляндии

Первый случай заражения коронавирусом у туриста из Уханя подтвержден в Финляндии, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

«Путешественнику был поставлен диагноз коронавирусная инфекция в центральной больнице Лапландии. Это первый подтвержденный случай в Финляндии», — говорится в сообщении Института.

Заболевшей стала 32-летняя женщина из Уханя, приехавшая в Хельсинки пять дней назад. Ранее сообщалось, что финские медики проверяют анализы, взятые у двух туристов из Уханя. О результатах анализа второго человека пока неизвестно.

В декабре 2019 года Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, который расположен в центральной части страны. По последним данным, число заразившихся в Китае достигло 6078, а умерли от вируса 132 человека. Болезнь успела распространиться в 14 стран, в том числе в США, Канаду, Японию и другие. В России пока не болеет ни один человек. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...