Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Финляндии

Первый случай заражения коронавирусом у туриста из Уханя подтвержден в Финляндии, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

«Путешественнику был поставлен диагноз коронавирусная инфекция в центральной больнице Лапландии. Это первый подтвержденный случай в Финляндии», — говорится в сообщении Института.

Заболевшей стала 32-летняя женщина из Уханя, приехавшая в Хельсинки пять дней назад. Ранее сообщалось, что финские медики проверяют анализы, взятые у двух туристов из Уханя. О результатах анализа второго человека пока неизвестно.

В декабре 2019 года Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, который расположен в центральной части страны. По последним данным, число заразившихся в Китае достигло 6078, а умерли от вируса 132 человека. Болезнь успела распространиться в 14 стран, в том числе в США, Канаду, Японию и другие. В России пока не болеет ни один человек.