Сирийские и протурецкие наемники «помогают» ПНС Ливии нарушить перемирие

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии готовится атаковать на нескольких направлениях с помощью протурецких наемников. Одна из целей — район Салах ад-Дин.

ПНС Ливии во главе с Файезом Сарраджем готовится к наступлению. Об этом сообщил пользователь Facebook, поддерживающий Ливийскую национальную армию. По его словам, в район Салах ад-Дин прибыли автобусы с группой сирийских наемников в качестве подкрепления силам ПНС Ливии.

Ранее пресс-секретарь ПНС Ливии Мухаммад Кануну заявил, что командование «Вулкана гнева» готово проигнорировать перемирие и начать наступление на армию Халифы Хафтара. При этом Ливийская национальная армия не отказалась от перемирия, к которому стороны конфликта призвал российский лидер Владимир Путин.

По инициативе РФ с воскресенья, 12 января, в Ливии действует режим тишины. Стороны ливийского конфликта закрепляли режим тишины на бессрочной основе.