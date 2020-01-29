«Офицеры России» в Освенциме почтили память погибших узников концлагеря

Представители общественных организаций России, Польши и Германии провели акцию памяти в Освенциме. Во вторник, 28 января, они возложили венки к мемориалу погибшим в концлагере Аушвиц-Биркенау.

Акция была приурочена к 75-й годовщине освобождения узников концлагеря. Освенцим стал символом жестокости и холокоста для всего мира. Узники лагеря теряли рассудок от голода и усталости, содержались в ужасных бытовых условиях и становились жертвами бесчеловечных наказаний.

С официальной речью выступил представитель «Офицеров России» в Германии Олег Еременко. Он отметил, что факт освобождения советскими солдатами узников лагеря признан всеми цивилизованными странами.

«Тем не менее, мы с сожалением отмечаем, что Польша на государственном уровне продолжает тиражировать мифы о Второй мировой войне, где Советский Союз и воины-освободители ставятся в один ряд с нацистскими преступниками. Таким образом решающий вклад Красной армии в разгром фашизма сознательно обесценивается в угоду политической конъюнктуре. Мы уверены – уроки Второй мировой войны, героизм воинов Красной армии, героев сопротивления не должен и никогда не будет забыт», — заявил Еременко.

Делегация общественников посетила мемориальное кладбище в Кракове. С поздравлениями также обратились к легендарному советскому разведчику, Герою России Алексею Ботяну, которому 10 февраля исполнится 103 года. Он сыграл важную роль в сохранении Кракова от разрушения германскими войсками.