Педагог считает важным тестировать детей мигрантов на знание русского языка

Общественный деятель, руководитель службы сопровождения приемных семей и педагог Ольга Лукоянова заявила, что дети мигрантов должны сдавать тест на знание русского языка перед походом в первый класс. Об этом с круглого стола, посвященного плюсам и минусам шестидневной недели для учащихся петербургских школ, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Лукоянова заявила, что дети мигрантов, которые приходят в начальную школу, зачастую абсолютно не понимают русскую речь и не знают языка. Как следствие, педагоги тратят огромное количество времени на их обучение в ущерб русскоговорящим детям, которые пришли в школу учиться и развивать свои способности.

«У нас получается очень большое отставание по времени. Хотела предложить, чтобы наши законодатели рассмотрели тот вопрос, чтобы при поступлении в школу нерусскоговорящие дети сдавали какое-то тестирование или экзамен. И если у них недостаточный уровень понимания русского языка для того, чтобы продолжать обучение в обычной школе, ввести подготовительные занятия, чтобы эти дети могли влиться в процесс», — отметила Лукоянова.

Общественник отметила, что в настоящий момент дети мигрантов учатся практически в каждом классе и серьезно «тормозят» учебный процесс. Лукоянова добавила, что сейчас треть детей, приходящих в первый класс в принципе не знают русский язык.