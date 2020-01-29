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МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Корреспондент RT получила тяжелое ранение в провинции Идлиб

Корреспондент RT получила тяжелое ранение в провинции Идлиб

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18:14   29 Января 2020
Весь мир

Корреспондент RT получила тяжелое ранение в провинции Идлиб

Корреспондент RT получила тяжелое ранение в провинции Идлиб

Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни получила серьезное ранение, когда съемочная группа находилась у склада оружия, которое осталось после отступления боевиков из города Маарет Ан-Нууман в провинции Идлиб. Предварительно, взорвался снаряд.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что корреспондента госпитализировали. По ее словам, Вафа Шабруни в тяжелом состоянии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #общество #rt

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