Корреспондент RT получила тяжелое ранение в провинции Идлиб

Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни получила серьезное ранение, когда съемочная группа находилась у склада оружия, которое осталось после отступления боевиков из города Маарет Ан-Нууман в провинции Идлиб. Предварительно, взорвался снаряд.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что корреспондента госпитализировали. По ее словам, Вафа Шабруни в тяжелом состоянии.

Помолитесь за нашу журналистку Вафу Шабруни, которая сейчас в больнице в тяжелом состоянии после ранения под Идлибом. Все делают все возможное, чтобы ее спасти. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) January 29, 2020