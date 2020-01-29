США пытаются подорвать экономику Ирака и Венесуэлы через ПНС и ливийскую нефть

Нефтяные месторождения на северо-востоке и юго-западе Ливии приостановили добычу сырья с 19 января этого года. Однако для США и так называемого правительства национального согласия (ПНС) Ливии такая мера может стать хорошей возможностью заработать.

Военный обозреватель Виктор Баранец поясняет, что деньгами за нефть «правительство» Файеза Сарраджа расплачивается с боевиками, которых направляет ему Турция. При этом США может воспользоваться ситуацией и шантажировать Иран и Венесуалу, экономика которых полностью зависит от ливийской нефти. Теперь Саррадж сможет запрашивать за нефть больше денег, из-за якобы тяжелой экономической ситуации в Ливии, в то время как будет подпольно продавать свою нефть Вашингтону.

«В Ливии нефти действительно очень много. Поэтому игроков, которые хотели бы ее заполучить очень много – это и США, и Эрдоган, и ООНовская мафия. Поэтому, когда закрыли порты, начался поросячий визг, по-видимому, кто-то получает откаты и контролирует все это», – заявил Баранец в беседе с «ПолитЭкспертом».

С 12 января в Ливии действует режим прекращения огня. 13 января в Москве прошли переговоры, где стороны закрепили режим тишины на бессрочной основе. В берлинской конференции по Ливии 19 января приняли участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.

Вместе с тем на территории Триполи подконтрольные ПНС сирийские боевики продолжают устраивать беспорядки, несмотря на действующее перемирие. Они нападают на мирных жителей, грабя их дома, захватывая автомобили. Также недавно на видео попало, как наемники напали на мирного гражданина, раздели его и стали издеваться, чтобы за него им передали выкуп. ПНС было сформировано в 2016 году, однако согласно Схиратским соглашениям срок правления ПНС истек еще в 2018 году и с тех пор «правительство» больше не является легитимным.