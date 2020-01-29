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18:07   29 Января 2020
Россия

Фракция КПРФ Мосгордумы обесценила «умное голосование» Навального

Фракция КПРФ Мосгордумы обесценила «умное голосование» Навального

В ряды фракции КПРФ Мосгордумы, по данным Telegram-канала «Кремлевская прачка», проник вирус капитализма. Страсть к стяжательству возобладала над последователем ленинских заветов Павлом Тарасовым, за которого осенью прошлого года призывал голосовать блогер Алексей Навальный в рамках стратегии «умное голосование» (УГ).

Как сообщают авторы канала, коммунистический народный избранник, выступавший против строительных олигархов, взял в помощницы гражданскую супругу Олесю Тутевич. Девушка ежемесячно получает солидные премии за счет московских налогоплательщиков. В ноябре прошлого года руководитель оценил ее старания почти в 700 тысяч рублей, после чего пару запечатлели на одном из курортов Дубая.

Тем не менее, Тарасов ранее показал себя борцом за партийную дисциплину, призвав к строгому взысканию с сопартийца Елены Шуваловой, которая дала «повод классовым врагам навесить на КПРФ ярлык национал-предателей и пособников прозападной либеральной оппозиции». К числу последних партийное руководство отнесло Навального и его соратницу Любовь Соболь, которые по приглашению товарища Шуваловой участвовали в ноябрьском круглом столе в стенах Мосгордумы.

Фракция КПРФ Мосгордумы обесценила «умное голосование» Навального

Помимо Шуваловой и Тарасова вопросы возникали к члену фракции КПРФ МГД Екатерине Енгалычевой, чья фамилия тоже была в списках УГ. Журналист Андрей Караулов в ноябре прошлого года заподозрил народную избранницу в своевольном расходовании народных средства. По его данным, Енгалычева назначила своему помощнику, с которым депутата связывают близкие отношения, зарплату в 400 тысяч рублей.

«Очевидно, что «умное голосование» не работает и что коммунисты — вполне системные товарищи, которые довольно успешно встраиваются в имеющуюся властную вертикаль, — заметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. — Не чужды им и стяжательство и [стремление] к личному успеху. И это вполне нормально, потому что, очевидно, что Навальный выбирал людей лишь бы в пику «Единой России» были. Он не разбирался, за кого он призывает голосовать».

В целом фракция КПРФ, наряду с «Яблоком», пока не готовы к публичной дискуссии о назревших проблемах. Оппозиция столичного парламента в последний момент отказалась от участия в дебатах по волнующей москвичей теме реновации. Обсуждение, уверены они, не имеет смысла.

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Автор: Максим Сахаров
#кпрф #навальный #мгд

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