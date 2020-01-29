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 Помилование осужденной за контрабанду израильтянки поможет России восстановить имидж

Помилование осужденной за контрабанду израильтянки поможет России восстановить имидж
18:01   29 Января 2020
Весь мир

Помилование осужденной за контрабанду израильтянки поможет России восстановить имидж

Помилование осужденной за контрабанду израильтянки поможет России восстановить имидж

Осужденную на семь с половиной лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков Нааму Иссахар скорее всего помилуют и это станет хорошим пиаром для Росии на международной арене. Об этом доктор политических наук Дэниел Уорнер рассказал телеканалу «360».

Уорнер напомнил, что после обвинения израильтянка Иссахар обратилась с просьбой о помиловании лично к президенту РФ Владимиру Путину. Просьбу о помиловании президенту передала мать осужденной, на что Путин ответил "Все будет хорошо". Кроме того, губернатор Подмосковья уже подписал рекомендацию областной комиссии о помиловании, а в среду с визитом в Россию приедет сам премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Если эта девочка останется в тюрьме — это не будет чем-то ужасным, но я сомневаюсь, что такое произойдет. Это бы меня крайне удивило. Все зашло достаточно далеко», — заметил Уорнер.

Доктор политических наук пояснил, что помилование израильтянки вызовет большую симпатию к России не только у жителей Израиля, но у евреев, живущих в США. После воссоединения Крыма с Россией каждый шаг России воспринимается как агрессия, а такой благородный поступок Москвы реабилитирует страну на международной политической арене. 

«Думаю, что в ближайшем будущем мы еще увидим подобные ситуации, где правительство России будет помогать людям», — заключил собеседник «360».

11 октября 2019 года Химкинский городской суд приговорил израильтянку к семи с половиной годам тюрьмы, однако девушка утверждает, что перевозила наркотики в личных целях, ведь в Израиле марихуана легализована.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #израиль

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