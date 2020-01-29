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17:42   29 Января 2020
Россия

Путин пообещал трудоустроить всех уволенных членов правительства  

Путин пообещал трудоустроить всех уволенных членов правительства  

Президент РФ Владимир Путин заявил, что практически все бывшие члены правительства знают, какие должности они займут в скором будущем. Президент пообещал обсудить «буквально пару нюансов» по поводу трудоустройства остальных чиновников.

«Разумеется, на 100 процентов планы никогда и нигде не выполняются. Но я считаю, что правительство сделало много важных вещей для долгосрочного, стратегического развития страны», – заявил Путин на встрече с бывшими министрами и вице-премьерами.

Путин добавил, что бывшие члены правительства будут представлять «единую, расширенную команду», которая будет работать на пользу государства.

В настоящее время известно о новых должностях семи из 16 экс-министров правительства Медведева, о назначениях остальных пока не сообщалось. Путин рассказал, что уже провел отдельные встречи в получившими новые должности чиновниками, с остальными встреча оказалась коллективной. Путин поблагодарил предыдущий состав правительства, работавший под руководством Дмитрия Медведева, за совместно проделанную работу.

15 января экс-премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ уходит в отставку. Новым премьером РФ стал Михаил Мишустин, самого Медведева назначили зампредседателя Совета безопасности. 12 министров сохранили свои посты в правительстве.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #правительство рф #новое правительство

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