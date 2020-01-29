Путин пообещал трудоустроить всех уволенных членов правительства  

Президент РФ Владимир Путин заявил, что практически все бывшие члены правительства знают, какие должности они займут в скором будущем. Президент пообещал обсудить «буквально пару нюансов» по поводу трудоустройства остальных чиновников.

«Разумеется, на 100 процентов планы никогда и нигде не выполняются. Но я считаю, что правительство сделало много важных вещей для долгосрочного, стратегического развития страны», – заявил Путин на встрече с бывшими министрами и вице-премьерами.

Путин добавил, что бывшие члены правительства будут представлять «единую, расширенную команду», которая будет работать на пользу государства.

В настоящее время известно о новых должностях семи из 16 экс-министров правительства Медведева, о назначениях остальных пока не сообщалось. Путин рассказал, что уже провел отдельные встречи в получившими новые должности чиновниками, с остальными встреча оказалась коллективной. Путин поблагодарил предыдущий состав правительства, работавший под руководством Дмитрия Медведева, за совместно проделанную работу.

15 января экс-премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ уходит в отставку. Новым премьером РФ стал Михаил Мишустин, самого Медведева назначили зампредседателя Совета безопасности. 12 министров сохранили свои посты в правительстве.