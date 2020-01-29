Путин уволил главу Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия

Российский лидер Владимир Путин в среду, 29 января, пописал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. По информации Кремля, председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Олега Николаева назначили врио главы Чувашии.

Причина увольнения — резонансное видео, на кадрах которого запечатлели, как Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами новых служебных автомобилей. Глава МСЧ РФ Евгений Зиничев резко отреагировал на случившееся. По его словам, история ударила по репутации ведомства в целом.

«Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом», — подчеркнул министр.

После подключился президиум генсовета «Единой России» и исключил Михаила Игнатьева из партии, но дело этим не ограничилось, и последовали куда более серьезные последствия. Новый врио главы Чувашии не прокомментировал отставку предшественника.