Врио главы Чувашии назначен Олег Николаев

Исполняющим обязанности главы Чувашии назначен председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев. Президент России Владимир Путин уже провел встречу с новым главой.

Путин встретился с новым главой Чувашии - председателем комитета Госдумы по делам национальностей Олегом Николаевым pic.twitter.com/1WKkTpF5b6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 29, 2020

Олег Николаев - политический деятель, является заместителем председателя комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. 22 января 2020 года он был назначен председателем комитета Госдумы по делам национальностей.

Ранее указом президента Владимира Путина был отправлен в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев. В сети была опубликована видеозапись, на которой он заставил подпрыгнуть сотрудника МЧС за ключами от нового автомобиля во время его вручения. В январе Игнатьев несколько раз попал в федеральную повестку, показавшись не в лучшем свете. Сначала он заявил, что нужно «мочить журналистов и блогеров», приезжающих в регион и делающих репортажи «не о том, о чем надо».