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Педагог считает важным тестировать детей мигрантов на знание русского языка

Педагог считает важным тестировать детей мигрантов на знание русского языка

 Фракция КПРФ Мосгордумы обесценила «умное голосование» Навального

Фракция КПРФ Мосгордумы обесценила «умное голосование» Навального
МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Корреспондент RT получила тяжелое ранение в провинции Идлиб

Корреспондент RT получила тяжелое ранение в провинции Идлиб

 Помилование осужденной за контрабанду израильтянки поможет России восстановить имидж

Помилование осужденной за контрабанду израильтянки поможет России восстановить имидж
17:33   29 Января 2020
Россия

Врио главы Чувашии назначен Олег Николаев

Врио главы Чувашии назначен Олег Николаев

Исполняющим обязанности главы Чувашии назначен председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев. Президент России Владимир Путин уже провел встречу с новым главой.

Олег Николаев - политический деятель, является заместителем председателя комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. 22 января 2020 года он был назначен председателем комитета Госдумы по делам национальностей.

Ранее указом президента Владимира Путина был отправлен в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев. В сети была опубликована видеозапись, на которой он заставил подпрыгнуть сотрудника МЧС за ключами от нового автомобиля во время его вручения. В январе Игнатьев несколько раз попал в федеральную повестку, показавшись не в лучшем свете. Сначала он заявил, что нужно «мочить журналистов и блогеров», приезжающих в регион и делающих репортажи «не о том, о чем надо».

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Автор: Роман Самойлов
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