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Трамп заявил, что американцы всех политических убеждений устали от демократов

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19:48   29 Января 2020
Весь мир

Трамп заявил, что американцы всех политических убеждений устали от демократов

Трамп заявил, что американцы всех политических убеждений устали от демократов

Сославшись на некоторые недавние национальные опросы, Трамп заявил, что гораздо больше американцев стало одобрять его с начала процедуры импичмента. По мнению президента США, американцы всех политических убеждений» устали от демократов. По словам Трампа, все больше избирателей уходят из партии демократов и партия республиканцев с удовольствием приветствует их. Об этом президент США заявил в среду в конференц-зале конференц-центре Wildwoods.

Ранее, бывший демократ Джефф Ван Дрю проголосовал против обеих статей импичмента в Палате. Кроме того, Трамп поблагодарил Ван Дрю за такое выбор и пообещал депутату "бессмертную поддержку". Трамп также поклялся поддержать Ван Дрю в процессе смены партий.

«То, что он сделал, было невероятно», —передает слова Трампа о Ван Дрю CNBC.

25 января началась защита Трампа начала представлять свои аргументы в Сенате Конгресса в рамках процедуры импичмента. Юристы использовали два часа из выделенных им двадцати четырех на обоснование своей позиции.

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Автор: Алина Бранцевич
#трамп #импичмент

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