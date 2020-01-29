Трамп заявил, что американцы всех политических убеждений устали от демократов

Сославшись на некоторые недавние национальные опросы, Трамп заявил, что гораздо больше американцев стало одобрять его с начала процедуры импичмента. По мнению президента США, американцы всех политических убеждений» устали от демократов. По словам Трампа, все больше избирателей уходят из партии демократов и партия республиканцев с удовольствием приветствует их. Об этом президент США заявил в среду в конференц-зале конференц-центре Wildwoods.

Ранее, бывший демократ Джефф Ван Дрю проголосовал против обеих статей импичмента в Палате. Кроме того, Трамп поблагодарил Ван Дрю за такое выбор и пообещал депутату "бессмертную поддержку". Трамп также поклялся поддержать Ван Дрю в процессе смены партий.

«То, что он сделал, было невероятно», —передает слова Трампа о Ван Дрю CNBC.

25 января началась защита Трампа начала представлять свои аргументы в Сенате Конгресса в рамках процедуры импичмента. Юристы использовали два часа из выделенных им двадцати четырех на обоснование своей позиции.