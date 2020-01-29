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МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
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17:28   29 Января 2020
Россия

Поклонская назвала информационным террористом первого президента Украины

Поклонская назвала информационным террористом первого президента Украины

Обязательно нужен специальный интернет-портал, где историки опровергнут фейки о Великой Отечественной войне. Такими словами депутат Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в 1940 году во Львове.

По ее словам, сумасшествие входит не только в норму, но и в моду. Диверсанты закладывают исторические бомбы, которые взорвутся через 20–30 лет. Например, появится учебник по истории с картинкой американского актера Брэда Питта, «вышибающего ногой дверь в Освенцим», или со ссылкой на слова первого украинского президента, потому что он важный человек.

«Такие лжецы выполняют миссию информационных террористов», — резюмировала Наталья Поклонская.

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Автор: Анатолий Кубарев
#поклонская #гитлер #сталин #кравчук

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