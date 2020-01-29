Поклонская назвала информационным террористом первого президента Украины
Обязательно нужен специальный интернет-портал, где историки опровергнут фейки о Великой Отечественной войне. Такими словами депутат Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в 1940 году во Львове.
По ее словам, сумасшествие входит не только в норму, но и в моду. Диверсанты закладывают исторические бомбы, которые взорвутся через 20–30 лет. Например, появится учебник по истории с картинкой американского актера Брэда Питта, «вышибающего ногой дверь в Освенцим», или со ссылкой на слова первого украинского президента, потому что он важный человек.
«Такие лжецы выполняют миссию информационных террористов», — резюмировала Наталья Поклонская.
Мы проваливаемся в мир фейковых новостей, словно Алиса в кроличью нору. Вот приходят новые «вести с полей»: 1) «Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима»... 2) «Первый Президент Украины Леонид… https://t.co/QCNVI8GIRN— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) January 29, 2020