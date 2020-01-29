Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии готовится атаковать на нескольких направлениях с помощью протурецких наемников. Одной из целей наемников является база аль-Ватыя.

ПНС во главе с Файезом Сарраджем не намерено соблюдать режим прекращения огня и готовится к наступлению. Ранее сообщалось, что боевики выселяют местных жителей для обустройства позиций в жилых домах. Пользователь Twitter сообщил, что сирийские наемники собираются в городе Джаду для последующей атаки на базу аль-Ватыя.

Ранее о готовности ПНС выйти из режима прекращения огня заявил пресс-секретарь «правительства» Мухаммад Кануну. По его словам, командование «Вулкана гнева» готово отдать приказ всем своим боевикам начать наступление на армию Халифы Хафтара. Игнорируя прермирие, Турция продолжает поставлять боевикам ПНС турецких и сирийских боевиков и оружие. При этом Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара соблюдает перемирие, к которому стороны конфликта призвал президент России Владимир Путин. С 00.00 12 января силы Ливийской национальной армии прекратили огонь.

По инициативе России с 12 января в Ливии действует режим тишины. 13 января представители России, Турции и противоборствующие стороны ливийского конфликта – глава ПНС Саррадж и глава ЛНА Хафтар закрепили режим тишины на бессрочной основе.