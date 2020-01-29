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16:40   29 Января 2020
Россия

Милонов предложил отдать шестой учебный день «особенным» детям

Милонов предложил отдать шестой учебный день «особенным» детям

Депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Виталий Милонов предложил «отдать» шестой учебный день детям, чьи родители пытаются нагрузить их дополнительными факультативами и занятиями. Он заявил об этом в ходе круглого стола, который посвящен плюсам и минусам шестидневной недели для учащихся петербургских школ. Мероприятие прошло в среду, 29 января, в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

Виталий Милонов уже давно выступает за отмену шестидневки для учащихся школ. По его словам, ребенок настолько сильно загружен в школе с понедельника по субботу, что свой единственный выходной он тратит не на прогулки с друзьями и собственное развитие, а на элементарное восстановление физических сил для новой недели. Депутат добавил, что благодаря этому современные дети сейчас воспитываются в «нечеловеческих условиях», передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«Если есть люди, которые хотят, чтобы дети у них были гении, это такие тщеславные родители, которые говорят, что у нас ребенок "особенный", для них есть шестой день в школе как раз для «особенных». Для дополнительного восьмого языка, для уроков познания мира и для прочих необязательных предметов, как раз для тех, кто хочет побольше детей загрузить», — отметил Милонов.

Депутат назвал родителей, которые стараются максимально загрузить детей занятиями и секциями «садистами», которые просто «наказывают» своего ребенка.

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Автор: Роман Самойлов
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