Милонов предложил отдать шестой учебный день «особенным» детям

Депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Виталий Милонов предложил «отдать» шестой учебный день детям, чьи родители пытаются нагрузить их дополнительными факультативами и занятиями. Он заявил об этом в ходе круглого стола, который посвящен плюсам и минусам шестидневной недели для учащихся петербургских школ. Мероприятие прошло в среду, 29 января, в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

Виталий Милонов уже давно выступает за отмену шестидневки для учащихся школ. По его словам, ребенок настолько сильно загружен в школе с понедельника по субботу, что свой единственный выходной он тратит не на прогулки с друзьями и собственное развитие, а на элементарное восстановление физических сил для новой недели. Депутат добавил, что благодаря этому современные дети сейчас воспитываются в «нечеловеческих условиях», передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«Если есть люди, которые хотят, чтобы дети у них были гении, это такие тщеславные родители, которые говорят, что у нас ребенок "особенный", для них есть шестой день в школе как раз для «особенных». Для дополнительного восьмого языка, для уроков познания мира и для прочих необязательных предметов, как раз для тех, кто хочет побольше детей загрузить», — отметил Милонов.

Депутат назвал родителей, которые стараются максимально загрузить детей занятиями и секциями «садистами», которые просто «наказывают» своего ребенка.