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16:42   29 Января 2020
Россия

Нулевую инфляцию фиксируют в РФ вторую неделю подряд

Нулевую инфляцию фиксируют в РФ вторую неделю подряд

Потребительские цены в России за период с 21 по 27 января в среднем не изменились вторую неделю подряд. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По информации ведомства, инфляция за период с начала года сохраняется на уровне 0,4 процента.

Сообщается, что за выбранную неделю снизились цены на куриные яйца - на 1,9 процента, мясо кур и пшено - на 0,6 процента, свинину и сахар-песок - на 0,4 процента, рис шлифованный - на 0,3 процента, стерилизованное молоко - на 0,2 процента, вареную колбасу, масло подсолнечное и шоколадные конфеты - на 0,1 процента.

Вместе с тем выросли цены на полукопченую колбасу, масло сливочное, гречневую крупу и соль - на 0,2 процента. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6 процента, в том числе на огурцы - 2,4 процента, помидоры - 1,2 процента, лук репчатый - 1,0 процента, морковь - 0,7 процента.

Цены на бензин поднялись на 0,1 процента, на дизельное топливо - не изменились.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #инфляция #росстат

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