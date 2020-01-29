Двое россиян по незнанию получили 395 лет тюрьмы в Греции за перевозку мигрантов

Двое россиян получили 395 лет тюрьмы и шесть миллионов евро штрафа в Греции за перевозку мигрантов. Россияне считали, что перевозили обычных туристов, однако суд Греции относится к инциденту бескомпромиссно.

«Сейчас под арестом находятся 24 человека. Наши граждане утверждают, они были вовлечены в эту деятельность обманным путем. Греческие суды относятся к такому бескомпромиссно. Фактов вынесения оправдательных приговоров — не зафиксировано», — сообщил пресс-атташе посольства РФ в Греции Василий Гаврилов телеканалу «360».

Кроме приговоренных Платона Давыдова и Антона Каррамова по делу проходят еще 22 россиянина. Вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов рассказал, что российские моряки приехали в Грецию на заработки, а значит материальное положение у них не из лучших и позволить себе европейского адвоката они не смогут. Защитник убежден, что помочь морякам сможет только МИД РФ, собрав комиссию с греческой стороной.

По словам Ионова, в основном, работать за рубеж едут из регионов. Условия кажутся очень привлекательными. Но граждане РФ, особенно в случаях с Таиландом и Грецией, не знают местное законодательство и то, в какие схемы их могут втянуть.