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МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Двое россиян по незнанию получили 395 лет тюрьмы в Греции за перевозку мигрантов

Двое россиян по незнанию получили 395 лет тюрьмы в Греции за перевозку мигрантов

 Боевики ПНС Ливии нарушают поддерживаемое армией Хафтара перемирие

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16:29   29 Января 2020
Весь мир

Двое россиян по незнанию получили 395 лет тюрьмы в Греции за перевозку мигрантов

Двое россиян по незнанию получили 395 лет тюрьмы в Греции за перевозку мигрантов

Двое россиян получили 395 лет тюрьмы и шесть миллионов евро штрафа в Греции за перевозку мигрантов. Россияне считали, что перевозили обычных туристов, однако суд Греции относится к инциденту бескомпромиссно.

«Сейчас под арестом находятся 24 человека. Наши граждане утверждают, они были вовлечены в эту деятельность обманным путем. Греческие суды относятся к такому бескомпромиссно. Фактов вынесения оправдательных приговоров  — не зафиксировано»,  — сообщил пресс-атташе посольства РФ в Греции Василий Гаврилов телеканалу «360».

Кроме приговоренных Платона Давыдова и Антона Каррамова по делу проходят еще 22 россиянина. Вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов рассказал, что российские моряки приехали в Грецию на заработки, а значит материальное положение у них не из лучших и позволить себе европейского адвоката они не смогут. Защитник убежден, что помочь морякам сможет только МИД РФ, собрав комиссию с греческой стороной.

По словам Ионова, в основном, работать за рубеж едут из регионов. Условия кажутся очень привлекательными. Но граждане РФ, особенно в случаях с Таиландом и Грецией, не знают местное законодательство и то, в какие схемы их могут втянуть.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #мигранты #тюрьма #греция

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