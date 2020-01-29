Северному Кавказу реструктуризируют долги за электроэнергию
Ключевые субъекты рынка электроэнергии выработали программу по урегулированию задолженности гарантирующих поставщиков электроэнергии Северного Кавказа — АО «Севкавказэнерго» и ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания». Об этом сообщил представитель департамента коммуникаций Росэнергоатома.
По его словам, задолженность, которую накопили гарантирующие поставщики Северного Кавказа до 1 января 2020 года, реструктуризуют в течение пяти лет на условиях платности в размере ключевой ставки. Все расчеты проведут через уполномоченный банк рынка, в том числе, при финансовой поддержке энергетической компании «Россети».
Также с июля 2020 года обеспечат полную оплату обязательств двух гарантирующих поставщиков перед генерирующими компаниями. Важное условие реструктуризации — «Севкавказэнерго» и «Дагестанскую энергосбытовую компанию» до апреля и июля 2020 года лишат статуса субъектов рынка, чтобы не допустить дальнейшего прироста задолженности.
«Проблема неплатежей гарантирующих поставщиков за потребленную электроэнергию – одна из самых сложных с момента начала запуска оптового рынка», — заявил директор по сбыту Росэнергоатома Александр Хвалько.
По его словам, выработанная программа действий — важный этап работ по улучшению общей ситуации с задолженностью на оптовом рынке электроэнергии. Сейчас гарантирующие поставщики Северного Кавказа должны Росэнергоатому 11,2 миллиарда рублей.
При этом долги «Севкавказэнерго» и «Дагестанской энергосбытовой компании» не только пропорциональны доле поставки Росэнергоатома на оптовый рынок электроэнергии, но и составляют около 20 процентов от общей задолженности гарантирующих поставщиков СКФО.
«Принятые решения никак не отразятся на населении Северного Кавказа, исправно оплачивающем услуги, но позволят изменить критическую ситуацию по накоплению задолженности перед производителями электрической энергии», — резюмировал Александр Хвалько.