Северному Кавказу реструктуризируют долги за электроэнергию

Ключевые субъекты рынка электроэнергии выработали программу по урегулированию задолженности гарантирующих поставщиков электроэнергии Северного Кавказа — АО «Севкавказэнерго» и ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания». Об этом сообщил представитель департамента коммуникаций Росэнергоатома.

По его словам, задолженность, которую накопили гарантирующие поставщики Северного Кавказа до 1 января 2020 года, реструктуризуют в течение пяти лет на условиях платности в размере ключевой ставки. Все расчеты проведут через уполномоченный банк рынка, в том числе, при финансовой поддержке энергетической компании «Россети».

Также с июля 2020 года обеспечат полную оплату обязательств двух гарантирующих поставщиков перед генерирующими компаниями. Важное условие реструктуризации — «Севкавказэнерго» и «Дагестанскую энергосбытовую компанию» до апреля и июля 2020 года лишат статуса субъектов рынка, чтобы не допустить дальнейшего прироста задолженности.

«Проблема неплатежей гарантирующих поставщиков за потребленную электроэнергию – одна из самых сложных с момента начала запуска оптового рынка», — заявил директор по сбыту Росэнергоатома Александр Хвалько.

По его словам, выработанная программа действий — важный этап работ по улучшению общей ситуации с задолженностью на оптовом рынке электроэнергии. Сейчас гарантирующие поставщики Северного Кавказа должны Росэнергоатому 11,2 миллиарда рублей.

При этом долги «Севкавказэнерго» и «Дагестанской энергосбытовой компании» не только пропорциональны доле поставки Росэнергоатома на оптовый рынок электроэнергии, но и составляют около 20 процентов от общей задолженности гарантирующих поставщиков СКФО.