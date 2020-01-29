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16:03   29 Января 2020
Россия

Минюст не стал исключать ФБК Навального из списка иноагентов

Минюст не стал исключать ФБК Навального из списка иноагентов

Пресс-служба Министерства юстиции РФ сообщает, что ведомство не нашло оснований для исключения «Фонда по борьбе с коррупцией» (ФБК) из списка иностранных агентов.

В декабре 2019 года представители ФБК направили заявление с просьбой исключить фонд из реестра иностранных агентов, поскольку они якобы отказались от финансирования из-за рубежа и вернули все ранее выплаченные средства иностранным источникам.

«По итогам проведенной проверки установлено отсутствие оснований для исключения некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" из соответствующего реестра», — заявили в Минюсте.

Главное управление Минюста России организовало внеплановую проверку ФБК, чтобы проверить информацию, указанную в заявлении представителей фонда. По результатам проверки ведомство не стало исключать ФБК из списка иноагентов.

Ранее в октябре 2019 года Минюст внес ФБК в список иностранных агентов. По сообщениям ведомства, есть все доказательства, указывающие на финансирование фонда из-за рубежа. За 2019 год ФБК получили три перевода из Испании и США на общую сумму 140 тысяч рублей.

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Автор: Роман Самойлов
#москва #россия #минюст #навальный #реестр #фбк #иноагенты

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