«Сделка века» Трампа дает козыри Израилю и дробит Палестину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 30 января прилетит в Москву, чтобы посвятить президента РФ Владимира Путина в детали сценария палестино-израильского соглашения, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом во вторник, 28 января, сообщили в офисе премьера Нетаньяху.

«Очевидно, что из этого плана торчат уши, которые никуда не денешь, — скептически оценил сделку политолог Евгений Бень. — Нетаньяху пытается что-то разъяснить Путину, чтобы Путин, видимо, выступил посредником между Израилем и Палестиной. Иначе зачем он сюда едет. Насильно ведь не заставишь палестинцев подписать этот план, если они не хотят».

Составленная зятем президента Трампа и его старшим советником Джаредом Кушнером дорожная карта предполагает, что Палестина получит столицу на окраине Восточного Иерусалима, но только в районах к востоку от существующего разделительного барьера.

«Это не очень большой район, — заметил Бень. — Несмотря на то, что он, в отличие от других земель, где живет арабское население, более продвинутый, вряд ли они будут довольствоваться небольшим районом рядом с Иерусалимом в качестве столицы палестинского государства».

Помимо города с расположенными на его территории святынями иудаизма, ислама и христианства, такими, как Стена Плача, Храм Гроба Господня, мечети Аль-Акса и Купола Славы, камнем преткновения остается статус палестинских беженцев. В соответствии с планом, Израиль сможет ограничивать право палестинцев на возвращение в собственное государство. На карте, которую Трамп опубликовал в Twitter, палестинские земли выглядят небольшими островками, которые находятся во власти Израиля.

هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية. pic.twitter.com/CFuYwwjSso — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 января 2020 г.

Вероятно, слабым утешением для палестинцев станет возможность контролировать лишь 70 процентов территории Западного берега, в отличие от 94-96 процентов, предложенных президентом США Биллом Клинтоном в 2000 году. Трамп намерен выделить Палестине часть территории вдоль израильской границы с Египтом в качестве промышленных и сельскохозяйственных районов, чтобы увеличить площадь нового государства и обеспечить новые экономические возможности.

«Будет ли у палестинского государства выход к границе с Иорданией, согласно проекту этой сделки? — не до конца понятен сценарий США политологу. — Да, в Секторе Газа есть выход к границе с Египтом, но, если нет выхода к границе с Иорданией, основные территории Палестины будут заперты внутри Израиля».

И наконец, одним из ключевых условий сделки является усмирение правящего в Секторе Газа палестинского исламистского движения ХАМАС, которое Израиль, США и ряд ведущих стран считает террористической организацией. «Сделка века» предполагает, что исповедующий радикальную идеологию ХАМАС должен отказаться от насилия, разоружиться и признать Израиль в качестве национального государства еврейского народа.

Член полютбюро ХАМАС Басем Наим назвал план Трампа «отличным театрализованным представлением для продажи иллюзий» и нарушением международного права.

Подсластить пилюлю для Палестины Белый дом намерен 50 миллиардами долларов. Из них 28 миллиардов Трамп обещает собрать для поддержки Палестины в течение десяти лет, а еще 22 миллиарда пойдет в Иорданию, Египет и Ливан. США обещают инвестировать в развитие инфраструктуры и транспортных связей, повышение уровня жизни и расширение региональной торговли.

Премьер Нетаньяху уже одобрил план Трампа, назвав его «реалистичным путем к миру» в то время, как палестинский лидер Махмуд Аббас категорично заявил, что его народ не согласится на «сделку века» и выкинет американский сценарий урегулирования «в мусорную корзину».