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 Боевики ПНС Ливии нарушают поддерживаемое армией Хафтара перемирие

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МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
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Двое россиян по незнанию получили 395 лет тюрьмы в Греции за перевозку мигрантов

 Боевики ПНС Ливии нарушают поддерживаемое армией Хафтара перемирие

Боевики ПНС Ливии нарушают поддерживаемое армией Хафтара перемирие
15:52   29 Января 2020
Весь мир

Сохраняющие перемирие бойцы ЛНА попали под обстрел артиллерии ПНС Ливии

Сохраняющие перемирие бойцы ЛНА попали под обстрел артиллерии ПНС Ливии

Результатом провокаций со стороны боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии стали жертвы среди бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА). Соблюдающие перемирие солдаты попали под огонь артиллерии ПНС на востоке города Абу Курайн.

Раненых солдат направляют в больницу Ибн-Сина в Сирте. По сообщениям местного пользователя Twitter, в медицинский пункт прибыло уже десять машин скорой помощи с ранеными и убитыми бойцами ЛНА. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Напомним, что ЛНА соблюдает перемирие, к которому стороны конфликта призвал президент России Владимир Путин. С 00.00 12 января силы Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара прекратили огонь.

В ходе международной конференции в Берлине по решению ливийского конфликта, канцлер ФРГ Ангела Меркель озвучила обязательства, которых должны придерживаться страны-участники мероприятия. В частности, не вмешиваться в ход военного конфликта и не помогать сторонам с вооружением и техникой. Турция выразила приверженность мирным инициативам, но спустя некоторое время продолжила сотрудничество с боевиками нелегитимного ПНС Ливии.

Турция поставляет в Триполи боеприпасы, вооружение и военную технику, снабжая боевиков. Также Анкара активно перебрасывает сирийских террористов в страну из Идлиба. Именно эти боевики и являются ключевым дестабилизирующим фактором в регионе.

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Автор: Роман Самойлов
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