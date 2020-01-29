Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Нулевую инфляцию фиксируют в РФ вторую неделю подряд

Нулевую инфляцию фиксируют в РФ вторую неделю подряд

 Милонов предложил отдать шестой учебный день «особенным» детям

Милонов предложил отдать шестой учебный день «особенным» детям
МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Двое россиян по незнанию получили 395 лет тюрьмы в Греции за перевозку мигрантов

Двое россиян по незнанию получили 395 лет тюрьмы в Греции за перевозку мигрантов

 Боевики ПНС Ливии нарушают поддерживаемое армией Хафтара перемирие

Боевики ПНС Ливии нарушают поддерживаемое армией Хафтара перемирие
Нулевую инфляцию фиксируют в РФ вторую неделю подряд

Нулевую инфляцию фиксируют в РФ вторую неделю подряд

 Милонов предложил отдать шестой учебный день «особенным» детям

Милонов предложил отдать шестой учебный день «особенным» детям
МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Двое россиян по незнанию получили 395 лет тюрьмы в Греции за перевозку мигрантов

Двое россиян по незнанию получили 395 лет тюрьмы в Греции за перевозку мигрантов

 Боевики ПНС Ливии нарушают поддерживаемое армией Хафтара перемирие

Боевики ПНС Ливии нарушают поддерживаемое армией Хафтара перемирие
16:20   29 Января 2020
Весь мир

Боевики ПНС Ливии нарушают поддерживаемое армией Хафтара перемирие

Боевики ПНС Ливии нарушают поддерживаемое армией Хафтара перемирие

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем не намерено соблюдать режим прекращения огня и готовится к наступлению. Боевики выселяют местных жителей для обустройства позиций в жилых домах.

Сообщается, что подконтрольные ПНС сирийские боевики продолжают устраивать провокации, несмотря на действующее перемирие. Они нападают на мирных жителей, грабят их дома и захватывают автомобили. Пользователь Twitter сообщил, что группировки ПНС выселяют жителей деревни аль-Хиша из их домов под угрозой оружия и устанавливают позиции внутри жилых домов. Сообщается, что выход жителей достиг 70 процентов. 

Ранее о готовности ПНС выйти из режима прекращения огня заявил пресс-секретарь «правительства» Мухаммад Кануну. По его словам, командование «Вулкана гнева» готово отдать приказ всем своим боевикам начать наступление на армию Халифы Хафтара. При этом Ливийская национальная армия намерена поддерживать перемирие.

По инициативе России с 12 января в Ливии действует режим тишины. 13 января представители России, Турции и противоборствующие стороны ливийского конфликта — главарь ПНС Саррадж и глава ЛНА Хафтар — закрепили режим тишины на бессрочной основе. Несмотря на перемирие, ПНС продолжает устраивать провокации. Турция поставляет боевикам ПНС оружие, турецких и сирийских бойцов. В отрядах состоят, в основном, «вчерашние» гражданские, прошедшие минимальную военную подготовку. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#ливия #режим прекращения огня #хафтар #лна #саррадж #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...