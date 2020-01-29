Боевики ПНС Ливии нарушают поддерживаемое армией Хафтара перемирие

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем не намерено соблюдать режим прекращения огня и готовится к наступлению. Боевики выселяют местных жителей для обустройства позиций в жилых домах.

Сообщается, что подконтрольные ПНС сирийские боевики продолжают устраивать провокации, несмотря на действующее перемирие. Они нападают на мирных жителей, грабят их дома и захватывают автомобили. Пользователь Twitter сообщил, что группировки ПНС выселяют жителей деревни аль-Хиша из их домов под угрозой оружия и устанавливают позиции внутри жилых домов. Сообщается, что выход жителей достиг 70 процентов.

Ранее о готовности ПНС выйти из режима прекращения огня заявил пресс-секретарь «правительства» Мухаммад Кануну. По его словам, командование «Вулкана гнева» готово отдать приказ всем своим боевикам начать наступление на армию Халифы Хафтара. При этом Ливийская национальная армия намерена поддерживать перемирие.

По инициативе России с 12 января в Ливии действует режим тишины. 13 января представители России, Турции и противоборствующие стороны ливийского конфликта — главарь ПНС Саррадж и глава ЛНА Хафтар — закрепили режим тишины на бессрочной основе. Несмотря на перемирие, ПНС продолжает устраивать провокации. Турция поставляет боевикам ПНС оружие, турецких и сирийских бойцов. В отрядах состоят, в основном, «вчерашние» гражданские, прошедшие минимальную военную подготовку.