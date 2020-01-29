Российские железные дороги постепенно возобновляют продажу билетов на скоростные поезда «Ласточка» отправлением с 1 марта 2020 года. Об этом сообщил представитель компании. По его словам, РЖД продают билеты на скоростные поезда в направлении Москва — Курск, Орел, Белгород.

Ранее РЖД закрыли продажи билетов на некоторые поезда дальнего следования, отправляющиеся с 1 марта 2020 года, в том числе на ряд «Ласточек» и «Стрижей». Решение объясняли планируемым изменением расписания. Первыми компания возобновила продажи билетов на «Стрижи» и «Ласточки» между Москвой и Нижним Новгородом.