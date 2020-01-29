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15:57   29 Января 2020
Россия

РЖД снова продают билеты на скоростные поезда «Ласточка»

РЖД снова продают билеты на скоростные поезда «Ласточка»

Российские железные дороги постепенно возобновляют продажу билетов на скоростные поезда «Ласточка» отправлением с 1 марта 2020 года. Об этом сообщил представитель компании. По его словам, РЖД продают билеты на скоростные поезда в направлении Москва — Курск, Орел, Белгород.

Ранее РЖД закрыли продажи билетов на некоторые поезда дальнего следования, отправляющиеся с 1 марта 2020 года, в том числе на ряд «Ласточек» и «Стрижей». Решение объясняли планируемым изменением расписания. Первыми компания возобновила продажи билетов на «Стрижи» и «Ласточки» между Москвой и Нижним Новгородом.

«Сейчас продажа билетов на скоростные поезда "Стриж" и "Ласточка" в сообщении Москва — Нижний Новгород и поезда "Ласточка" в сообщении Москва — Иваново уже открыта», — добавил представитель компании.

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Автор: Анатолий Кубарев
#поезд #общество #ржд #билеты

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