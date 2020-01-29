РЖД снова продают билеты на скоростные поезда «Ласточка»
Российские железные дороги постепенно возобновляют продажу билетов на скоростные поезда «Ласточка» отправлением с 1 марта 2020 года. Об этом сообщил представитель компании. По его словам, РЖД продают билеты на скоростные поезда в направлении Москва — Курск, Орел, Белгород.
Ранее РЖД закрыли продажи билетов на некоторые поезда дальнего следования, отправляющиеся с 1 марта 2020 года, в том числе на ряд «Ласточек» и «Стрижей». Решение объясняли планируемым изменением расписания. Первыми компания возобновила продажи билетов на «Стрижи» и «Ласточки» между Москвой и Нижним Новгородом.
«Сейчас продажа билетов на скоростные поезда "Стриж" и "Ласточка" в сообщении Москва — Нижний Новгород и поезда "Ласточка" в сообщении Москва — Иваново уже открыта», — добавил представитель компании.
Запускаем еще одну пару "Ласточек" из Санкт-Петербурга в Рускеалу! Планируйте февральские и мартовские праздники ‒ дополнительные поезда доставят вас прямо в мраморное сердце Карелии❤️ Подробнее: https://t.co/d1jaP9J6G0#РЖД #ЖелезнаяДорога #РЖД_Новости #Ласточка #Рускеала pic.twitter.com/JeYePppTRz— ОАО РЖД (@rzd_official) January 28, 2020