Малофеев заявил, что Польша и Украина обвиняют РФ в развязывании ВОВ из-за обиды

Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев проккоментировал заявления украинских и польских политиков о вине России в развязывании Второй мировой войны, сообщает «Царьград».

Напомним, что на выступлении в Польше президент Украины Владимир Зеленский назвал Советский Союз виновником Великой Отечественной и Второй мировой. Варшава же постоянно обвиняет российскую сторону, называя ее «оккупантом». Малофеев сравнил подобное поведение со «Свадьбой в Малиновке».

«Вот смотрите, что происходит. Их не позвали участвовать на Форуме памяти жертв Холокоста — это такая мелкая провинциальная обида: "нас не позвали выступить в Яд Вашем, где выступали все лидеры мира". <…> Дальше они говорят: "Ага, а Освенцим — вышеуказанный Аушвиц — он у нас на территории. А давай им в ответ нашу "свадьбу" и покажем, как мы можем!". Вдвоем собрались [Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда], собрали местных евреев, перед ними же выступали и меж собой устроили другой банкет, уже без "принца Чарльза", без Америки, без России, без мировых лидеров», — пояснил он мотивацию «критиков».

По сути, подчеркивает заместитель главы собора, это не более чем «мелкотравчатая провинциальная обида». По его мнению, альянс Польши и Украины сможет бороться с Россией от силы три минуты.

«Либо они хотят России намекнуть: смотрите, мы ваши главные враги, разговаривайте с нами особенно, цены на газ пониже», — предположил Малофеев.

Все сводится к одному — подобное поведение призвано «напомнить о себе» и «чтобы продать шпагу подороже», заключил зам.